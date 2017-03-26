В Башкирии столкнулись два поезда: есть погибшие

Не менее трех человек стали жертвами столкновения двух грузовых поездов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии. Об этом агентствам ТАСС и «Интерфакс» сообщил источник в правоохранительных органах.

ГУ МЧС по Башкирии передает, что столкновение железнодорожных грузовых составов произошло в воскресенье около 15:05. К ликвидации последствий привлекались 27 человек и 11 единиц техники. Угрозы городу Учалы нет, подчеркнули спасатели.

«Погибли, по предварительным данным, как минимум три человека. Один пострадал», - сказал собеседник из экстренных служб.

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В Минздраве региона подтвердили данные об одном пострадавшим: по данным пресс-службы, он был госпитализирован с переломом ноги.



