Климкин назвал Россию «наибольшей угрозой» для Запада с 1945 года

Запад не должен доверять России, которая представляет собой «наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для The Guardian.

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Украинский министр призвал западные страны вести диалог с Россией только с позиции силы. По его словам, Запад не должен доверять России, которая «уважает только силу и с ней нужно общаться только с позиции силы и международной солидарности».

Климкин также обвинил российские власти в намерении построить «новую Российскую империю». По его мнению, «никаких разговоров об отмене санкций не может быть», пока Россия не будет следовать международному праву.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Putin’s desire for a new Russian empire won’t stop with Ukraine

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Как уже писал Русский TVNET, накануне США ввели санкции в отношении восьми российских организаций. Их обвиняют в нарушении американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.

В черный список попали Рособоронэкспорт, 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение Авиаэкспорт, Научно-производственное объединение Базальт, Научно-производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения, Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

При этом не уточняется, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

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