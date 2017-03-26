В Испании нашли 17 кг кокаина в резиновых бананах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие, а также в контейнерах из под них. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ABC News.

По данным телеканала, 57 поддельных фруктов находились в упаковках со съедобной партией. Бананы были наполнены семью килограммами запрещенного вещества, а остальные 10 находились внутри коробок.

Задержаны двое подозреваемых граждан Испании. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца.

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Расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в партии бананов.

Ранее в графстве Норфолк на востоке Англии на пляже Северного моря случайный прохожий нашел мешки, в которых было 360 кг кокаина.

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