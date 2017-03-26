СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $300 млрд за услуги НАТО

 

Фото: CLEMENS BILAN / EPA

Услуги НАТО для ФРГ президент США Дональд Трамп оценил в $300 млрд. Американский лидер выставил счет канцлеру Германии Ангеле Меркель на закрытой встрече, которая прошла 18 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

«Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации», — отметил один из немецких министров, пожелавший остаться неизвестным, его цитирует газета. По данным СМИ, политик назвал инцидент возмутительным.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 18 марта. Президент США в своем Twitter охарактеризовал ее как великолепную, однако добавил, что Берлин «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам за могущественную и очень дорогую оборону». В свою очередь в Германии отметили, что никакого долга Берлина перед альянсом нет.

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Соединенные Штаты на сегодняшний день покрывают около 70% затрат на функционирование НАТО, напоминает СМИ.

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