Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюзу угрожает скорое исчезновение, передает Reuters.
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«Евросоюз умрет, потому что люди больше не хотят его [существования]. Амбициозные и гегемонистские империи обречены на гибель», — заявила Ле Пен в ходе встречи со своими сторонниками.
Также кандидат в президенты Франции уверена, что «пришло время побеждать глобалистов». При этом Ле Пен добавила, что хотела бы заменить Евросоюз на «другую Европу», которую назвала «Европой для людей», основанной на свободном сотрудничестве стран.
Ранее Ле Пен заявила, что надеется на сбалансированные отношения Франции с Россией и США.