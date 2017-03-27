ЕС потребовал освободить Навального и сотни российских демонстрантов

В Брюсселе призвали российские власти к срочному освобождению активистов, задержанных в ходе воскресных акций протеста против коррупции. Митинги были организованы после расследования об имуществе премьера Дмитрия Медведева, проведенного оппозиционным ФБК во главе с Алексеем Навальным. Одним из лозунгов протестующих 26 марта стал «Он нам не Димон».

В коммюнике на сайте представительства Евросоюза в России подчеркивается, что полиция помешала осуществлению основных свобод, закрепленных в Конституции РФ — свободы слова и мирных собраний.

ЕС потребовал от руководства России полностью соблюдать международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, отстаивать права человека и немедленно освободить митинговавших, включая Навального.



















































































Aizvērt Жители России протестуют против правительства AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Itar-Tass/LETA Itar-Tass/LETA EPA/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Реклама

Еще по этой теме