ЕС потребовал освободить Навального и сотни российских демонстрантов

 

Фото: EPA/LETA

 

В Брюсселе призвали российские власти к срочному освобождению активистов, задержанных в ходе воскресных акций протеста против коррупции. Митинги были организованы после расследования об имуществе премьера Дмитрия Медведева, проведенного оппозиционным ФБК во главе с Алексеем Навальным. Одним из лозунгов протестующих 26 марта стал «Он нам не Димон».

В коммюнике на сайте представительства Евросоюза в России подчеркивается, что полиция помешала осуществлению основных свобод, закрепленных в Конституции РФ — свободы слова и мирных собраний.

ЕС потребовал от руководства России полностью соблюдать международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, отстаивать права человека и немедленно освободить митинговавших, включая Навального.



Ранее задержания «сотен мирных демонстрантов» в городах РФ осудил Госдепартамент США.
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