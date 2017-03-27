Член коллегии МВД: Убийца Вороненкова был скинхедом

Член коллегии МВД и депутат Антон Геращенко в интервью Новой Газете рассказал подробности убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
- Оператор телеканала Порошенко едва не снял убийство Вороненкова онлайн сегодня
- Украина предоставила охрану вдове Вороненкова 25 марта 2017 г.
- В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова 25 марта 2017 г.
- Появилось видео момента убийства Вороненкова в Киеве 24 марта 2017 г.
- СМИ узнали имя убийцы Вороненкова 24 марта 2017 г.
- Маккейн поставил убийство Вороненкова в один ряд с гибелью Магнитского и Немцова 24 марта 2017 г.
- В украинском МВД убийцу Вороненкова назвали агентом российских спецслужб 24 марта 2017 г.
Так, по данным Геращенко, Паршов был пророссийски настроен.
«Это молодой здоровый парень, достаточно решительный. Он был близок к разного рода радикальным группировкам - футбольным фанатам, он был ультрас. Он был пророссийски настроен», - сказал Геращенко.
«Вообще Паршов был пророссийски настроенный фашист»,
- сказал он и показал автору интервью на своем телефоне фотографию татуировки на чьей-то окровавленной ноге - на татуировке изображен человек, возможно, воин и написано «Jarl». Геращенко утверждает, что это фото простреленной ноги киллера и что на татуировке «четко фашистская символика», а сам Паршов - «скинхед», отмечает издание.
«В 2014 году Паршов был в Крыму, и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск… По нашей информации, [позже] он был завербован российскими спецслужбами», - сказал он.
По его словам, Паршов прослужил в Нацгвардии 14 месяцев.
«Сейчас опрашиваются все его сослуживцы, изучается вопрос, почему при его зачислении в часть не было запроса на счет привлечения его к уголовному преследованию. Дело у него экономическое, но роли это не играет», - сказал он.
Был в розыске, попал в армию. Кто убил Вороненкова
Геращенко утверждает, что киллер служил в части под Киевом, в Петровцах.
«Насколько я знаю, в боях он не участвовал, но, может быть, выезжал стоять на блокпостах», - сказал он.
«Скорее всего, он делал отчеты о том, как живет его часть, возможно, была мысль диверсии, но потом решили перевести его на другое дело. Мы знаем, что в августе 2016 года ему была поставлена новая задача - уйти из Нацгвардии и ждать. Как мы это узнали, я не могу сказать», - рассказал Геращенко.
Как сообщили в Нацгвардии, там идут проверки, кто взял «завербованного» Паршова на службу.
«По поводу службы Паршова в Нацгвардии и того, как его оформляли, учитывая,что он был в розыске,сейчас проводится служебная проверка», - сказали в пресс-службе Нацгвардии.
Напомним, ранее сообщалось, что Павла Паршова похоронят во вторник в Днепре.