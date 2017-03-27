Член коллегии МВД: Убийца Вороненкова был скинхедом

Член коллегии МВД и депутат Антон Геращенко в интервью Новой Газете рассказал подробности убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Так, по данным Геращенко, Паршов был пророссийски настроен.

«Это молодой здоровый парень, достаточно решительный. Он был близок к разного рода радикальным группировкам - футбольным фанатам, он был ультрас. Он был пророссийски настроен», - сказал Геращенко.

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«Вообще Паршов был пророссийски настроенный фашист»,

- сказал он и показал автору интервью на своем телефоне фотографию татуировки на чьей-то окровавленной ноге - на татуировке изображен человек, возможно, воин и написано «Jarl». Геращенко утверждает, что это фото простреленной ноги киллера и что на татуировке «четко фашистская символика», а сам Паршов - «скинхед», отмечает издание.













Aizvērt В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix







«В 2014 году Паршов был в Крыму, и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск… По нашей информации, [позже] он был завербован российскими спецслужбами», - сказал он.

По его словам, Паршов прослужил в Нацгвардии 14 месяцев.

«Сейчас опрашиваются все его сослуживцы, изучается вопрос, почему при его зачислении в часть не было запроса на счет привлечения его к уголовному преследованию. Дело у него экономическое, но роли это не играет», - сказал он.

Был в розыске, попал в армию. Кто убил Вороненкова

Геращенко утверждает, что киллер служил в части под Киевом, в Петровцах.

«Насколько я знаю, в боях он не участвовал, но, может быть, выезжал стоять на блокпостах», - сказал он.

«Скорее всего, он делал отчеты о том, как живет его часть, возможно, была мысль диверсии, но потом решили перевести его на другое дело. Мы знаем, что в августе 2016 года ему была поставлена новая задача - уйти из Нацгвардии и ждать. Как мы это узнали, я не могу сказать», - рассказал Геращенко.

Как сообщили в Нацгвардии, там идут проверки, кто взял «завербованного» Паршова на службу.

«По поводу службы Паршова в Нацгвардии и того, как его оформляли, учитывая,что он был в розыске,сейчас проводится служебная проверка», - сказали в пресс-службе Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Паршова похоронят во вторник в Днепре.