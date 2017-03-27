40 лет назад: ряд недоразумений, приведших к самой жуткой авиакатастрофе

Ровно 40 лет назад — 27 марта 1977 года — случилась самая трагичная гражданская авиакатастрофа в мире, когда в аэропорту Лос-Родеос на Канарских островах при столкновении двух «Boeing 747» из 644 человек погибло 583. Один самолет принадлежал нидерландской компании «KLM», второй — американской «Pan Am».

О трагичности свидетельствует тот факт, что ни одному из самолетов не надо было находиться в тот день на Тенерифе. Как напоминает The Telegraph, люди летели в Лас-Пальмас, где должны были пересесть на круизные суда, однако в цветочном магазинчике аэропорта прогремел взрыв и все самолеты в целях безопасности перенаправили в другой аэропорт.

Воздушных судов было так много, что им не хватало места, аэропорт Лос-Родеос был переполнен, неблагоприятными были и погодные условия — из-за тумана видимость была очень плохой. Спустя время в Лас-Пальмасе возобновили прием, и самолет«KLM»запросил разрешение прямо на взлетно-посадочной полосе заправиться, в свою очередь«Pan Am»в конце второй полосы собирался взлетать. Однако разрешение получено не было, вместо этого второму самолету поручили оставить полосу.

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Из-за ошибок в коммуникации и недопонимания из-за испанского акцента диспетчера, в момент взлета самолет «KLM» столкнулся с «Pan Am», который находился на полосе в ожидании разрешения на взлет. «KLM» зацепил боковыми шасси стоящий самолет, из-за чего упал и взорвался, все пассажиры и члены экипажа погибли. Загорелся и «Pan Am», однако передняя часть была задета меньше и из 396 человек, находящихся на борту, 61 выжил.

Десять лет назад — спустя 30 лет после аварии — в аэропорту был установлен памятник погибшим в форме спирали, символизирующий бесконечность.

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