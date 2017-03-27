Организация: Германия дала понять, что готова высылать беженцев обратно в Литву

 

Фото: Reuters/Scanpix

Миграционные службы Германии проинформировали Литву о планах выслать одного беженца. В Литву он еще не прибыл, но негосударственные организации, отвечающие за интеграцию мигрантов, указывают, что это может быть предупреждением - Германия готовится выслать обратно в Литву и других беженцев.

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Директор литовского Центра регистрации беженцев в Рукле Роберт Микулен агентству BNS рассказал, что несколько недель назад получил информацию от миграционного департамента, что гражданин Сирии, который сейчас находится в Германии и получил статус беженца в Литве, в ближайшее время будет отправлен обратно в Литву.

«Меня проинформировали, что один человек выслан из Германии, но он еще не прилетел. Я не знаю причин, почему он задерживается. Речь идет об одном человеке», - рассказал Микулен.

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Илма Скуодиене, представитель организации «Vilnius Caritas», ответственной за интеграцию мигрантов, указала, что это первый признак, что Германия укрепляет миграционную политику, а это может означать, что в Литву вышлют больше людей, которые получили в этой стране правовую защиту или статус беженца.

Отметим, что европейская программа по перемещению беженцев предусматривает, что до сентября Литва примет 1105 беженцев и ищущих убежища. Всего с сентября 2015 года в Литву приехали 262 беженца и ищущих убежища, из которых только несколько десятков до сих пор живут в Литве, а около 180 разъехались по другим странам. Микулен сказал, что уехавшие через месяц теряют пособия, назначенные в Литве.

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