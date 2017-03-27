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Ежегодно тысячи жителей и гостей Вашингтона собираются в Национальном парке, чтбы насладиться видами цветущей вишни. Служба Национальных парков даже сообщает пиковые даты цветения, чтобы любители этой красоты мгли точно знать, когда приезжать в американскую столицу.

Традиция берет свое начало с 1921 года, когда Япония подарила США тысячи деревьев сакуры Йошино. Сегодня на них посмотреть собирается до полумиллиона человек.

Правда, в этом году половина цветков была уничтожена мартовскими морозами и специалисты опасались за привычную красоту парка. Однако фото и видео свидетельствуют о том, что опасения были напрасны.

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Фото: Весна в Вашингтоне: зацвела первая вишня0


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