Великобритании пообещали 5 млрд фунтов стерлингов после Brexit

Катар инвестирует в британскую экономику 5 млрд фунтов стерлингов. Об этом в понедельник на инвестиционном форуме в Лондоне глава катарского Минфина Али Шериф аль-Эмади заявил за 2 дня до начала процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который стал причиной для части европейских кампаний выступить с заявлениями о пересмотре планов по работе в Британии или даже о переносе в континентальную Европу головных офисов.

«В течение следующих 3-5 лет Катар инвестирует в Британию пять миллиардов фунтов стерлингов», — цитирует РИА «Новости» аль-Эмади.

Ранее на этом же форуме министр по международной торговле Великобритании Лиам Фокс пообещал удвоить экспортное финансирование торговых операций с Катаром до суммы в 4,5 млрд фунтов стерлингов. В свою очередь, премьер Катара Абдулла бен Нассер аль Тани назвал Британию приоритетной страной для катарских инвестиций.

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Несколько дней назад премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила о том, что страны Ближнего Востока станут для Британии одними из главных экономических партнеров. Она также анонсировала проработку новых двусторонних торговых соглашений с рядом стран региона.

В конце прошлой недели председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС ей потребуется выплатить Брюсселю десятки миллиардов евро. В интервью BBC он оценил эту сумму в 50 млрд евро (около $62 млрд) — стоимость всех проектов, которые Лондон ранее согласился финансировать.

«Не будет ни санкций, ни наказаний, ничего подобного, но Британия должна знать, и я предполагаю, что правительство знает, что они должны уважать договоренности, в том числе и достигнутые ранее», — сказал еврочиновник.

Напомним, что 20 марта постоянный представитель Великобритании в ЕС Тимоти Барроу объявил главе Евросовета Дональду Туску, что процесс Brexit будет запущен британским премьером Терезой Мэй уже 29 марта. По данным Министерства по делам Brexit, первым шагом станет уведомление ЕС о старте отделения Британии и согласование со странами-членами союза.

Ранее, 16 марта, королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit. До этого законопроект в неизменном виде одобрили обе палаты британского парламента. Процесс выхода страны из ЕС, как ожидается, продлится два года.

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