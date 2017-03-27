В Берлине украли золотую монету весом 100 кг

На аверсе монеты изображен профиль королевы Елизаветы ll
 

На аверсе монеты изображен профиль королевы Елизаветы ll. Фото: REUTERS/Scanpix

Стоимость похищенного золота составляет около 3,7 млн евро.

Неизвестные злоумышленники похитили из Музея Боде в Берлине золотую монету весом 100 кг и номиналом в 1 млн долларов. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на полицию.

По информации издания, диаметр монеты составляет 53 см, толщина - 3 см. На ее аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll.

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При этом стоимость золота, из которого изготовлена монета, составляет около 3,7 млн евро. Музей Боде одолжил ее у другого музея.

В полиции считают, что грабителей было несколько. Они проникли в музей через окно при помощи лестницы.

В Музее Боде находится одна из крупнейших нумизматических коллекций в мире. Она состоит из 540 тысяч экспонатов.


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