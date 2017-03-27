Турция обвинила в фашизме всю Европу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу снова выразил возмущение антитурецкой акцией курдов у здания парламента в Швейцарии и раскритиковал реакцию местных властей на этот инцидент.

На акции в Берне в конце прошлой недели члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) требовали расправы над президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Чавушоглу, после выражения протеста швейцарскому послу никакой реакции от властей Швейцарии не последовало. Подобную политику министр назвал фашизмом, в котором «погрязла вся Европа».

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«Инцидент в Швейцарии неприемлем. Я позвонил министру иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтеру. Он сказал, что ему ничего неизвестно об этом событии. Мы отправили ему фотографии. Что же это, если не фашизм?.. К сожалению, это то, к чему пришла Европа. Она скатывается в пропасть, и когда мы говорим об этом, их это задевает. Им пора высунуть голову из песка», — заявил Чавушоглу на встрече с представителями неправительственных организаций в Анталье.

По данным телеканала TRT, Чавушоглу также раскритиковал политику ЕС в отношении Турции. «Беда Европе, если к фашизму склонилась политическая партия, тем более партия социалистического толка. Она поощряет террор, насилие, а когда в ее адрес поступает критика, задается вопросом: «Почему Турция так о нас говорит?» Мы говорим правду. Что означает, если политическая партия вывешивает постер против президента Эрдогана в парламенте? Разве это не фашизм? Разве это не поддержка террористической организации и не пособничество ей? Это означает, что она придерживается той же линии с террором, с террористической организацией», — заявил он. Министр добавил, что Анкара будут пристально следить за расследованием в Швейцарии инцидента с акцией РПК.

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