Полиция опровергла связь нападавшего в Лондоне с терроризмом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе расследования атаки на Вестминстерском мосту и близ парламента в Лондоне не обнаружено никаких доказательств связи исполнителя теракта Халида Масуда с террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую полицию.

Главный координатор британской антитеррористической полиции Нил Басу заявил, что способ нападения был низкотехнологичным и низкозатратным, а также скопированным с других нападений, организованных ИГ. «Способ нападения скопирован с других нападений и повторяет риторику главарей ИГ в том, что касается методики и самих нападений на полицейских и гражданских лиц», — отметил Басу. Однако свидетельств того, что Масуд обсуждал готовящееся нападение с кем-то еще, нет. По его словам, также нет оснований полагать, что Масуд воспринял радикальные исламистские идеи во время отбывания тюремного срока в 2003 году.

22 марта Халид Масуд врезался в толпу прохожих у здания парламента в Лондоне. После этого он выбежал из автомобиля и ранил одного из полицейских. Правоохранители открыли по нему огонь, террорист погиб. Его жертвами стали четыре человека, около 50 получили ранения.

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Террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» запрещены в ряде стран, в том числе и в России.

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