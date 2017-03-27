Норвегия построит первый в мире тоннель для кораблей

На проект заложено более 100 миллионов долларов.

Власти Норвегии планируют построить первый в мире полноценный тоннель для морских судов на полуострове Стат в коммуне Селье, сообщает издание The Verge.

Тоннель длиной свыше мили (1,6 км) сможет принимать круизные и транспортные суда. Его ширина составит 36 метров, высота – более 45 метров.

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Правительство заложило под этот проект 1 млрд норвежских крон (118 млн долларов) в государственный бюджет на развитие транспортной отрасли на 2014-2023 годы. Ожидается, что строительство начнется в 2018 году и может занять порядка 4 лет.

В указанном районе Норвежское море встречается с Северным, из-за чего образуются бурные подводные течения, послужившие причиной гибели десятков человек за последние несколько десятилетий.

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