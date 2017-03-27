Жертвами теракта в Йемене стали 11 человек

Террорист-смертник пытался атаковать одно из правительственных зданий в городе Лахдж на юге Йемена, передает Reuters.

По данным пресс-службы правительства, заминированный автомобиль боевика должен был пойти на таран, но взорвался на подступах к объекту.

Жертвами атаки стали не менее 11 человек, большинство из которых военные. Большего числа жертв удалось избежать благодаря бдительности охраны, уничтожившей террориста.

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Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем. По предварительным данным, теракт был организован действующей в регионе террористической группировкой «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ), однако сами боевики пока не взяли ответственность на себя.

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