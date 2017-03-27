ООН проводит конференцию по запрету ядерного оружия

Ни одна из девяти ядерных держав в работе форума не участвует.

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 27 марта, открыла заседание, целью которого является разработка конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

Проведение конференции поддержали 123 из 193 стран - членов Генассамблеи, при этом ни одно из девяти государств, официально или неофициально владеющих ядерным оружием, участия в заседании не принимает.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед открытием заседания Генассамблеи заявила, что на сегодняшний день нет возможности отказаться от ядерного оружия, в том числе из-за действий КНДР. «Давайте будем реалистами. Кто-нибудь верит в то, что Северная Корея поддержит полный запрет на использование ядерного оружия? Пхеньян будет ликовать, а мы окажемся в опасности», - заявил Хейли.

Сторонниками конвенции о полном запрете атомного оружия, помимо таких европейских стран, как Австрия, Ирландия и Швеция, выступили Мексика, Бразилия и Южная Африка. Германия, как и большинство стран НАТО, воздержалась от голосования по этому вопросу, обосновав свою позицию тем, что проводить конференцию без участия в ней ядерных государств не имеет смысла.

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