Трамп предложил расследовать связи Клинтон с РФ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп призвал в Twitter комитет Палаты представителей Конгресса расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других представителей Демократической партии с Россией.

«Почему комитет Палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию... деньги Билла, «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией − вымысел», − заявил американский лидер.

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Напомним, 6 января спецслужбы США опубликовали доклад, котором сказано, что российское руководство якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение Трампу.

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