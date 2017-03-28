Трамп предложил расследовать связи Клинтон с РФ

Президент США Дональд Трамп призвал в Twitter комитет Палаты представителей Конгресса расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других представителей Демократической партии с Россией.

«Почему комитет Палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию... деньги Билла, «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией − вымысел», − заявил американский лидер.

Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

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...money to Bill, the Hillary Russian "reset," praise of Russia by Hillary, or Podesta Russian Company. Trump Russia story is a hoax. #MAGA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.

Напомним, 6 января спецслужбы США опубликовали доклад, котором сказано, что российское руководство якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение Трампу.

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