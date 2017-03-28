Чейни: Путин «имеет планы относительно стран Балтии»

Бывший вице-президент США Дик Чейни
 

Бывший вице-президент США Дик Чейни. Фото: AP/Scanpix

По словам бывшего вице-президента США Дика Чейни, президент Российской Федерации Владимир Путин представляет угрозу международной безопасности и «имеет планы относительно стран Балтии».

«Окончание холодной войны и Советского Союза он (Путин - BNS) считает катастрофой. Полагаю, он стремится исправить то, что считает катастрофой. Думается, у него имеются планы относительно стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы», - сказал Чейни на своей лекции, организованной газетой «The Economic Times» в Дели.

По его словам, Кремль стремится ослабить НАТО и с этой целью наращивает вооружённость Калининградской области, расположенной между Литвой и Польшей. Он также отметил, что нет никаких сомнений в том, что Путин пытался оказывать влияние на прошедшие в США президентские выборы.

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76-летний Чейни был вице-президентом США в 2001-2009 гг. и считается одним из наиболее влиятельных сторонников строгой линии в администрации президента Джорджа Буша.

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