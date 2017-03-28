После убийства мужа Мария Максакова готовит поступок, «взрывающий мозг»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Уехавшая на Украину российская оперная певица и вдова убитого в Киеве бывшего депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова не планирует отменять намеченный на 31 марта концерт украинской песни с оркестром. По ее словам, она намерена посвятить выступление погибшему мужу.

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«Решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве.

Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала.

Но, думаю, я должна это сделать», — цитирует Максакову «Московский комсомолец».

Звезда планирует надеть для выступления подвенечное платье, в котором она выходила замуж.

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«А на какие грабли кто наступает, как распорядится история с ее вечно невыученными уроками, я не знаю», — добавила она, признавшись, что пока не хочет возвращаться в Россию так как тем самым она предаст память мужа.

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

Певица уверена, что

в Москве ее «обманут, заманят, отпиарят, как и что им нужно, потом поместят в забвение на некоторый период, а потом обвинят по какой-нибудь статье».

«И потом — я не то что не собираюсь возвращаться. В плане допустимых теорий — почему нет?! Но я не собираюсь отказываться ни от одного своего сказанного слова. И находясь в Москве, и уже здесь, в Киеве, я делала все сознательно и считаю, что правильно», — сказала вдова.

Экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре украинской столицы.

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