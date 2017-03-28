На Украине продали памятник Ленину за $9 тысяч

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В городе Чоп Закарпатской области впервые продали памятник Ленину на аукционе за 254 тысяч гривен (примерно $9 тыс.), сообщает «Интерфакс-Украина».

«В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости. Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253931 грн», — говорится в сообщении на официальном сайте Чопского городского совета.

Аукцион проводился 17 марта. Имя нового владельца памятника не указано.

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По информации местных СМИ,

бронзовый монумент Ленину весит около 4 тонн.

Сообщается, что вместе с памятником Ленину городские власти выставили на торги автомобиль ГАЗ АО 2225, однако он не был продан в связи с отсутствием заявок на покупку.

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