В Венгрии ужесточили условия содержания беженцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Венгрии во вторник, 28 марта, вступили в силу поправки к закону о беженцах. Отныне мигрантов, попросивших в этой стране убежище, будут содержать в двух лагерях у границы с Сербией.

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Это касается и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, прибывших в Венгрию без сопровождения взрослых. Они обязаны находиться в одном из лагерей, пока власти не примут решение об убежище.

Соответствующий закон был принят парламентом Венгрии 7 марта текущего года и вызвал резкую критику правозащитных организаций, а также Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Так, организация Human Rights Watch призвала Евросоюз оказать нажим на Будапешт. «Европейская комиссия действовала очень нерешительно, когда речь шла о действиях венгерского правительства в отношении потенциальных беженцев», – говорится в заявлении HRW.

По ее мнению, другие страны ЕС стали также применять опыт Венгрии.

Напомним, в декабре венгерские власти на три недели раньше заявленного срока закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в городе Бичке, в 30 км к западу от Будапешта.

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