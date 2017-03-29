Убийца экс-депутата Вороненкова похоронен по языческим обычаям

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/alesadam

На Украине в Днепропетровской области похоронен убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Тело 28-летнего Павла Паршова предали земле в Павлограде. При этом погребальная церемония прошла по языческим обычаям, сообщают «Вести.ua».

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На похоронах присутствовали мать и бабушка Паршова, которые положили на гроб черный флаг с изображением белого круга и руны внутри. Руны также изображены и на табличке, прибитой к аналогу деревянного креста, где указаны даты рождения и смерти. Такие знаки используют современные язычники-родноверы, отмечают специалисты.

Крест на могиле Паршова выполнен в виде руны «треба», которую называют руной воина или руной жертвы, которая приносится ради высшей цели. Дата рождения убийцы российского экс-депутата стоит напротив руны «мир» (символ Бога, знания и истинной веры), дата смерти - напротив руны «чернобог» (символ тени, означает освобождение, разрушение старого ради нового).

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Похороны молодого человека прошли тайно, так как его мать Татьяна Паршова не захотела их афишировать,

отмечают местные СМИ. Женщина решила похоронить сына в Павлограде рядом с могилой его дедушки и других родственников по ее линии.

Тело Паршова тайно вывезли ночью из Киева. Сначала его привезли в Днепр, где родственники попрощались с усопшим. Затем тело перевезли в Павлоград для погребения на небольшом кладбище в поселке Сосновка.

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

Похороны прошли очень быстро: отпевания не было. Среди присутствующих были только близкие родственники. Гроб для прощания на кладбище не открывали. Как только тело было предано земле, родственники сразу же уехали, отмечают журналисты.

Накануне внештатный советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Киев посмертно проверяет Паршова на причастность к «захвату Крыма».

По словам Геращенко, в 2014 году убийца Вороненкова находился в Крыму, «и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск». «Там же были так называемые казаки, которые помогали обеспечивать видимость народного восстания. Как мы понимаем, он был среди этих людей», - заявил депутат Рады.

Украинская сторона считает, что убийца был завербован российскими спецслужбами, прошел подготовку в России и пришел на Украину пешком из Белоруссии в феврале 2015 года. Затем он внедрился в ряды Нацгвардии Украины и прослужил там 14 месяцев, после чего покинул службу. Во время убийства Вороненкова у киллера было при себе «удостоверение бойца участника АТО», отметил депутат.

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