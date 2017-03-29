Мэй подписала письмо в ЕС о запуске Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правительство.

Пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit.

Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду 29 марта.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

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