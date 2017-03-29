Мэй подписала письмо в ЕС о запуске Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правительство.
- Великобритании пообещали 5 млрд фунтов стерлингов после Brexit 27 марта 2017 г.
- Тысячи человек митинговали в Лондоне против Brexit 25 марта 2017 г.
Пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit.
Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду 29 марта.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.Еще по этой теме