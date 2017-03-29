В Перу при посадке загорелся самолет со 141 пассажиром

 

Фото: EPA/Scanpix

Пассажирский самолет Boeing 737-300 авиакомпании Peruvian Airlines загорелся при посадке в аэропорт города Хауха в Перу, сообщает La Republica.

Пострадали минимум 26 человек, в том числе ребенок. Один пассажир был госпитализирован.

Всего в самолете находился 141 пассажир. После презимления всех людей эвакуировали.

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В министерстве транспорта и связи Перу сообщили, что посадка самолета была вынужденной, в результате чего на борту произошел пожар.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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