Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата

 

Фото: © Carlos Barria / Reuters / REUTERS

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменяет распоряжение предыдущего главы государства Барака Обамы о выбросах угольных электростанций и пересматривает план по борьбе с изменением климата и сокращением вредных выбросов (Clean Power Plan), сообщает РИА Новости.

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«Моя администрация заканчивает войну против угля», – заявил Обама на церемонии подписания в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА).

Президент США отметил, что ограничения на американскую энергетику будут сняты, а регулирование сокращено. «На протяжении последних лет ЕРА «целилось» в целые отрасли, целые сектора нашей экономики. Этого больше не будет», – сказал Трамп.

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Clean Power Plan включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата и предусматривал доведение стандартов экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).

Напомним, Парижское соглашение о предотвращении изменений климата вступило в силу в ноябре 2016 года. Представители 195 государств договорились сокращать выбросы в атмосферу. Каждая из стран должна будет самостоятельно определять свою политику по снижению или ограничению выбросов CO2.

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