Через польско-литовскую границу «контрабандой» переправляют прах граждан Литвы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В польском городке Сувалки жители Литвы пользуются тем, что нелегальная кремация там обходится в разы дешевле.

Отмечается, что для вывоза тела за границу для кремации необходимо специальное разрешение. Однако компании, занимающиеся перевозками тел в Польшу, не информируют своих клиентов о подобной необходимости — фактически, это контрабанда. При этом установленный Министерством охраны окружающей среды Литвы закон не предусматривает наказания за подобное правонарушение.

Представители министерства не смогли пояснить данного обстоятельства журналистам.

Реклама

Литовские СМИ отмечают — подобные перевозки могут обернуться и случайной подменой тел.

По некоторым данным, польские крематории сжигают по несколько тел граждан Литвы в сутки.

Добавим, что жители Литвы давно стали постоянными клиентами для продавцов польских торговых центров, оптовых баз и магазинов.

По оценкам департамента статистики при Минфине Литвы, только безналичными жители республики оставляют в кассах польских торговых центров более 300 млн евро в год. А вместе с «живыми деньгами» сумма достигает полмиллиарда евро в год.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 47000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи указали на главные продукты для почек Wo&Men

Врачи указали на главные продукты для почек

Назван простой способ снизить уровень сахара и сжечь калории Wo&Men

Назван простой способ снизить уровень сахара и сжечь калории

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем Showbiz

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем

Николай Басков рассказал, почему похудел с 54 до 46 размера Showbiz

Николай Басков рассказал, почему похудел с 54 до 46 размера

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию Showbiz

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Литва

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 