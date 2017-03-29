Через польско-литовскую границу «контрабандой» переправляют прах граждан Литвы

В польском городке Сувалки жители Литвы пользуются тем, что нелегальная кремация там обходится в разы дешевле.

Отмечается, что для вывоза тела за границу для кремации необходимо специальное разрешение. Однако компании, занимающиеся перевозками тел в Польшу, не информируют своих клиентов о подобной необходимости — фактически, это контрабанда. При этом установленный Министерством охраны окружающей среды Литвы закон не предусматривает наказания за подобное правонарушение.

Представители министерства не смогли пояснить данного обстоятельства журналистам.

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Литовские СМИ отмечают — подобные перевозки могут обернуться и случайной подменой тел.

По некоторым данным, польские крематории сжигают по несколько тел граждан Литвы в сутки.

Добавим, что жители Литвы давно стали постоянными клиентами для продавцов польских торговых центров, оптовых баз и магазинов.

По оценкам департамента статистики при Минфине Литвы, только безналичными жители республики оставляют в кассах польских торговых центров более 300 млн евро в год. А вместе с «живыми деньгами» сумма достигает полмиллиарда евро в год.