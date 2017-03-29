Саакашвили станет ведущим на ТВ, чтобы показывать «другую Украину»

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили станет ведущим еженедельного ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале Zik. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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«Мы записали на Zik первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — сообщил Саакашвили.
Он также выложил фото со съемочной площадки.
На снимках Саакашвили стоит рядом с собачьей будкой, в руках держит папку с текстом.
Вероятно, появление такой декорации в студии обусловлено недавними высказываниями президента Украины Петра Порошенко, который во время посещения Харьковского тракторного завода в начале марта заявил, что «люди, которые и будки собачьей не построили», пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Также на выложенных Саакашвили снимках видно, что среди гостей программы — депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который неоднократно был героем скандалов на Украине.