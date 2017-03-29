Глава Евросовета Дональд Туск в среду, 29 марта, получил от постпреда Британии в ЕС Тима Барроу письмо, подтверждающее намерение Великобритании выйти из состава Евросоюза. Накануне это уведомление подписала глава британского правительства Тереза Мэй.

В соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора письмо-уведомление, полученное Туском в присутствии журналистов, запускает двухлетний отсчет времени до Brexit, сообщает Reuters.

Глава Евросовета разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо, с подписью: «Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».

Реклама

После получения письма Туск заявил журналистам, что Евросоюз не рад тому, что Британия его покидает, но остальные 27 государств ЕС теперь более сплоченные и будут защищать свои интересы в «трудных переговорах» по Brexit в 2019 году. В заключение своей краткой речи бывший премьер-министр Польши заявил, что ему осталось кое-что добавить по поводу Британии: «Мы уже скучаем по тебе. Спасибо и прощай».

Twitter

Ранее Туск сообщал, что в течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии выхода Британии из ЕС. Детальный план, как ожидается, будет представлен на внеочередном саммите лидеров 27 стран Евросоюза (кроме Британии) 29 апреля - ровно через месяц после запуска Brexit.

В официальном заявлении на сайте Евросовета говорится: «Сегодня Европейский совет получил письмо от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, извещающее о намерении Соединенного Королевства покинуть Европейский союз. Это уведомление следует за референдумом 23 июня 2016 года и начинает процесс выхода [из ЕС] в соответствии со статьей 50-й Договора. Мы сожалеем, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз, но мы готовы к процессу, которому нам теперь придется следовать».





























Aizvērt В Лондоне тысячи человек протестуют против Brexit AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







В соответствии с правилами, изложенными в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть Евросоюз, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. В ходе голосования 51,9% британцев выступили за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС. 13 марта законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, а 16 марта его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

Британия стала членом Евросоюза в 1973 году. Страна не присоединилась к еврозоне, сохранив свою валюту.



























Aizvērt Решается судьба Великобритании: Brexit Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







Еще по этой теме