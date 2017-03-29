Власти Германии предостерегли граждан от поездок в Крым

Министерство иностранных дел Германии предупредило граждан страны о том, что им не стоит совершать поездки в Крым.

«Согласно международному праву Крым принадлежит Украине, но сейчас полуостров фактически находится под контролем России. С июня 2015 года для поездки в Крым необходимо получение разрешения от компетентных украинских органов, которое предоставляется для особых случаев, но не для туристических поездок», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что въезд в Крым с территории России является нарушением украинских законов. При этом ведомство напомнило, что движение «морского транспорта ограничено из-за закрытия в Крыму портов для третьих стран».

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Также МИД призвал граждан Германии воздержаться от поездок в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщалось, ранее Сенат США принял резолюцию к годовщине аннексии Крыма. В этом документе указано, что захват полуострова Россией является оскорблением международных норм и угрозой региональной стабильности.

В тоже время сенаторы отметили, что отказ Вашингтона от соблюдения Будапештского меморандума по защите Украины повлечет недоверие к США.

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