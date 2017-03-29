Турция закроет сайт по бронированию отелей Booking.com

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

 

В Турции заблокируют популярный сайт по бронированию отелей Booking.com до решения спора с турецкой ассоциацией туристических агентств, передает Hurriyet

Сообщается, что ассоциация турецких туристических агентств (TURSAB) обвинила сайт в недобросовестной конкуренции и подала соответствующий иск.

По словам, генерального секретаря TURSAB Четина Гюрджюна, люди, которые уже осуществили бронирование через сайт, не будут иметь никаких проблем в связи с решением суда.

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Запрет вступит в силу после направления решения суда в соответствующие органы.

Также отмечается, что в рамках предыдущих судебных исков от TURSAB Booking.com заплатит и административный штраф в 2,5 миллионов турецких лир антимонопольному органу страны «за проведение деятельности с нарушением правил конкуренции».

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