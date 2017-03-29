Меркель назвала Евросоюз «историей успеха», несмотря на Brexit

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз выразила сожаление по поводу подачи Великобританией официального заявления о выходе из состава Евросоюза. При этом немецкий политик подчеркнула, что продолжает считать ЕС «историей успеха». Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, подтверждающее намерение ее страны выйти из Европейского Союза.

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«Германия и другие партнеры в ЕС не хотели этого дня: впервые в истории Евросоюза одно из его государств-членов сообщает об уходе. Мы теряем сильного и важного партнера по ЕС. Этот день, однако, является одновременно и днем прорыва, поскольку теперь у ЕС больше ясности по поводу того, как британская сторона представляет себе расставание», - приводит слова Меркель DW.

При этом Меркель сообщила, что во время телефонного разговора с британским премьером, Мэй выразила заинтересованность в сохранении тесного партнерства между Великобританией и ЕС. Канцлер Германии добавила, что

теперь 27 других стран-членов ЕС и учреждения Евросоюза должны сформулировать собственные интересы и цели.

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«Тесные связи, существовавшие между Лондоном и Брюсселем на протяжении 44-летнего членства Британии в ЕС, нужно теперь вновь расплетать. О будущих отношениях можно будет говорить лишь после решения этого вопроса. Несмотря на Brexit, ЕС остается историей успеха», - резюмировала Меркель.

Ранее, в среду, глава Евросовета Дональд Туск получил от постпреда Британии в ЕС Тима Барроу письмо, подтверждающее намерение Великобритании выйти из состава Евросоюза. Накануне это уведомление подписала глава британского правительства. В соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора письмо-уведомление, полученное Туском в присутствии журналистов, запускает двухлетний отсчет времени до Brexit.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года.

В ходе голосования 51,9% британцев выступили за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС.

Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС. 13 марта законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, а 16 марта его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

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