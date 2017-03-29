Европарламент: Британия еще может отказаться от Brexit

Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Cсылка о возможности отзыва статьи 50 рассматривается как поддержка британцев, не желавших выхода из ЕС. При этом данный пункт в документе, описывающем позицию ЕП по Brexit, противоречит позиции главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, который заявлял о необратимости процесса.

Резолюция должна быть утверждена на сессии ЕП не следующей неделе.

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Глава Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что

процесс Brexit является обратимым, но предупредил, что это потребует согласия всех членов ЕС.

Ранее Таяни заявил в Брюсселе, что переговоры по Brexit будут тяжелыми, но «полностью транспарентными». По его словам, ЕП в данном вопросе будет исходить, прежде всего, из интересов граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС.

При этом глава ЕП уверен, что провал переговоров «обернется катастрофой для обеих сторон», но «особенно для Великобритании».

В среду Великобритания официально уведомила Европейский союз о своем намерении покинуть ЕС. Британский премьер-министр Тереза Мэй направила официальное письмо председателю Совета Европы Дональду Туску. Письмо было подписано Мэй вечером 28 марта, его доставил в Брюссель посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. В нем Лондон сообщает, что вводит в действие статью 50 Договора о ЕC.