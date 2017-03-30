Авария с автобусом в Техасе: 13 погибших

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Тяжелое ДТП произошло на юго-западе американского штате Техас. Пассажирский автобус, в котором находились прихожане баптистской церкви, возвращавшиеся из трехдневной поездки в загородный лагерь, столкнулся на трассе с пикапом, ехавшим ему в лоб.