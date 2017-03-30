Глава WADA призвал МОК отстранить Россию от зимней Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен как можно скорее наложить запрет на участие РФ в зимней Олимпиаде-2018.
- WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы 14 марта 2017 г.
- WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в России 7 марта 2017 г.
Как пишет Daily Telegraph, на конференции в Лондоне Риди также раскритиковал действия МОК в отношении РФ перед летней Олимпиадой в бразилии.
При этом глава WADA сообщил, что Россия поборется за отмену запрета на выступление российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике. Мировое первенство состоится в августе в британской столице.
«Позитивным моментом» Риди назвал признание российскими властями проблем с допингом и необходимость их решения.
Накануне стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест двухэтажного дома экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова.Еще по этой теме