Глава WADA призвал МОК отстранить Россию от зимней Олимпиады

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди
 

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди. Фото: AP/Scanpix

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен как можно скорее наложить запрет на участие РФ в зимней Олимпиаде-2018.

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Как пишет Daily Telegraph, на конференции в Лондоне Риди также раскритиковал действия МОК в отношении РФ перед летней Олимпиадой в бразилии.

При этом глава WADA сообщил, что Россия поборется за отмену запрета на выступление российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике. Мировое первенство состоится в августе в британской столице.

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«Позитивным моментом» Риди назвал признание российскими властями проблем с допингом и необходимость их решения.

Накануне стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест двухэтажного дома экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова.

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