Бельгийский дипломат о том, в каком случае Украина может не получить «безвиз» с ЕС

В случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен может сделать все, чтобы Украина не получила «безвиза» с ЕС. Об этом в интервью «Тижню» рассказал бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль.

По его словам, если президентом станет Эмманюэль Макрон, он «вряд ли будет возражать».

«К тому же, трудно будет одной Франции заявить «нет», если все скажут «да«. Евросоюз не сможет себе этого позволить, потому что вообще потеряет доверие украинцев», — рассказал Коваль.

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Коваль добавил, что представление Европейским союзом безвизового режима для Украины больше не будут переносить.

«Нет, его далее не будут откладывать — введут летом. Политические и технические решения есть, но в некоторых странах скоро выборы, поэтому они хотели бы запускать «безвиз» уже после, чтобы не создавать неудобств тем, кто сейчас при власти», — сказал он.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Киеве Хьюго Мингарелли заявил, что Евросоюз отменит краткорочные визы для украинских граждан до конца июня.