Число беженцев из Сирии превысило 5 млн человек

С начала гражданского конфликта в Сирии общее число беженцев из этой страны в государствах Ближнего Востока превысило 5 млн человек. Именно такое количество сирийцев находятся в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При этом, по данным ведомства, лишь около 500 тысяч беженцев размещены в специализированных лагерях для беженцев.

С начала 2017 года их число выросло почти на 200 тысяч.

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При этом в данных ООН не учтены сирийцы, которые получили убежище в других странах, в частности, в ЕС.

Согласно официальным данным, в 2015 году в Сирии проживали 18,5 млн человек.

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