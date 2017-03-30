Невероятно: В Китае поезд пустили сквозь жилой дом

В китайском городе Чунцин пустили поезд через 19-этажный дом. Железнодорожная станция заняла пространство с шестого по восьмой этажи.

Однако, жильцы многоэтажки не сешат покинуть свои квартиры, а все потому, что архитекторы заявляют, что благодаря специальной конструкции дома проходящие сквозь него поезда «шумят не громче стиральной машины».

Такое необычное техническое решение было принято местными властями из-за слишком плотной застройки в Чунцине.

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Город перенаселен - в нем живут, по разным данным, от 28 до 40 миллионов человек.