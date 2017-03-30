Песков сообщил о переносе традиционной «прямой линии» с Путиным

Ежегодная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не в апреле, как в предыдущие годы, а позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перенос, связан по словам Пескова, связан с рабочим графиком Путина.

«Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», — цитирует его «Интерфакс».

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«Прямая линия» — ежегодная телепередача с участием президента Владимира Путина, в ходе которой он отвечает на вопросы от жителей РФ. Часть вопросов граждане присылают в редакцию, часть задают люди в студии и участники телемостов из разных регионов.

Первые десять «прямых линий» проходили в декабре или осенью; с 2013 года передачу проходила в апреле. «Прямая линия» 2017 года станет 15-й по счету.