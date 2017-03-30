Песков сообщил о переносе традиционной «прямой линии» с Путиным

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Ежегодная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не в апреле, как в предыдущие годы, а позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перенос, связан по словам Пескова, связан с рабочим графиком Путина.

«Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», — цитирует его «Интерфакс».

Реклама

«Прямая линия» — ежегодная телепередача с участием президента Владимира Путина, в ходе которой он отвечает на вопросы от жителей РФ. Часть вопросов граждане присылают в редакцию, часть задают люди в студии и участники телемостов из разных регионов.

Первые десять «прямых линий» проходили в декабре или осенью; с 2013 года передачу проходила в апреле. «Прямая линия» 2017 года станет 15-й по счету.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR

reklama.vesti.lv

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание Showbiz

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам Wo&Men

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам

Диетологи советуют добавлять в еду арахис Wo&Men

Диетологи советуют добавлять в еду арахис

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук Showbiz

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 