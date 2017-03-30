Ким Чен Нам
 

Ким Чен Нам. Фото: REUTERS/Scanpix

Самолет с телом брата северокорейского лидера Ким Чен Нама вылетел из Малайзии, сообщает The Strait Times. Самолет с телом Кима приземлится в Пекине, из столицы Китая тело будет переправлено в Пхеньян.

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Незадолго до вылета самолета стало известно, что КНДР разрешила девятерым гражданам Малайзии, находившимся в Северной Корее, покинуть страну. Также был отменен запрет для северокорейцев на выезд из Малайзии. В заявлении правительства Малайзии говорится, что решение о выдаче тела Ким Чен Нама Северной Корее связано с разрешением на вылет малайзийцев из КНДР.

По неофициальным данным, на борту самолета с телом Ким Чем Нама находятся два гражданина Северной Кореи, которых Малайзия разыскивала в связи с убийством брата лидера КНДР, и которые, предположительно, скрывались от преследования в северокорейском посольстве.

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На прошлой неделе полиция Малайзии заявила, что три подозреваемых, которых разыскивают в связи с расследованием убийства брата Ким Чен Ына, скрываются в посольстве КНДР.

Ким Чен Нам, старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао. Малайзия обвинила в убийстве Кима спецслужбы КНДР.

Ким Чен Нам с начала 2000-х жил за пределами Северной Кореи. В 1990-е он считался преемником Ким Чен Ира, но затем отдалился от семьи Кимов и неоднократно ее критиковал.

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