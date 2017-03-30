Савченко появилась в Берлине на каблуках и в коротком платье

Надежда Савченко. Фото: AP/Scanpix

Украинский депутат от «Батькивщины» Надежда Савченко побывала в столице Германии 28 и 29 марта, где остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand в самом центре города. Однако основное внимание журналистов было приковано вовсе не к политической составляющей визита, а ко внешнему виду нардепа. Савченко кардинально изменила свой имидж, появившись в Берлине на каблуках и в коротком платье.