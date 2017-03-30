Савченко появилась в Берлине на каблуках и в коротком платье

Надежда Савченко
 

Надежда Савченко. Фото: AP/Scanpix

Украинский депутат от «Батькивщины» Надежда Савченко побывала в столице Германии 28 и 29 марта, где остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand в самом центре города. Однако основное внимание журналистов было приковано вовсе не к политической составляющей визита, а ко внешнему виду нардепа. Савченко кардинально изменила свой имидж, появившись в Берлине на каблуках и в коротком платье.

В немецкой столице Надежда Савченко провела несколько встреч с экспертами, политиками, журналистами и правозащитными организациями. Однако в одной из приватных бесед она призналась, что устала от политики.

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«Я летать хочу», - сказала она.

Напомним, ранее в марте Надежда Савченко появилась в телеэфире с макияжем и укладкой, чем немало удивила общественность.

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