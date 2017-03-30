Савченко появилась в Берлине на каблуках и в коротком платье

Украинский депутат от «Батькивщины» Надежда Савченко побывала в столице Германии 28 и 29 марта, где остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand в самом центре города. Однако основное внимание журналистов было приковано вовсе не к политической составляющей визита, а ко внешнему виду нардепа. Савченко кардинально изменила свой имидж, появившись в Берлине на каблуках и в коротком платье.
В немецкой столице Надежда Савченко провела несколько встреч с экспертами, политиками, журналистами и правозащитными организациями. Однако в одной из приватных бесед она призналась, что устала от политики.
В сети появились фотографии «весенней» Савченко в Берлине https://t.co/3WKA8QMMfv #новости #украина pic.twitter.com/jXhHEnke59— Газета БИЗНЕС (@businessdotua) 30 March 2017
Савченко рассказала в Берлине о российских военных на Донбассе | InfoResist https://t.co/YFUTnoXSf6 pic.twitter.com/M4nCkJzUZ5— InfoResist (@InfoResist) 30 March 2017
«Я летать хочу», - сказала она.
Напомним, ранее в марте Надежда Савченко появилась в телеэфире с макияжем и укладкой, чем немало удивила общественность.Еще по этой теме