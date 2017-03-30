Юнкер: «Brexit» не конец, на начало нового этапа

Выход Великобритании из состава ЕС – не конец, а начало нового этапа, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Есть люди, которые будут рады тому, если бы выход Великобритании воспринимался как конец света, сказал Юнкер во время выступления на конгрессе Европейской народной партии.



























Aizvērt Решается судьба Великобритании: Brexit Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который прославлял «Brexit». Юнкер подчеркнул, что пора встать с дивана и начать действовать.

Сегодня на Мальте завершился конгресс Европейской народной партии, на котором обсуждалось будущее Европы, политика в сфере безопасности и внешняя политика ЕС.

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