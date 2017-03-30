Юнкер: «Brexit» не конец, на начало нового этапа

Выход Великобритании из состава ЕС – не конец, а начало нового этапа, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Есть люди, которые будут рады тому, если бы выход Великобритании воспринимался как конец света, сказал Юнкер во время выступления на конгрессе Европейской народной партии.
Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который прославлял «Brexit». Юнкер подчеркнул, что пора встать с дивана и начать действовать.
Сегодня на Мальте завершился конгресс Европейской народной партии, на котором обсуждалось будущее Европы, политика в сфере безопасности и внешняя политика ЕС.Еще по этой теме