Юнкер: «Brexit» не конец, на начало нового этапа

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: AP/Scanpix

Выход Великобритании из состава ЕС – не конец, а начало нового этапа, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Еще по этой теме

Есть люди, которые будут рады тому, если бы выход Великобритании воспринимался как конец света, сказал Юнкер во время выступления на конгрессе Европейской народной партии.

Решается судьба Великобритании: Brexit

Фото: Решается судьба Великобритании: Brexit0

Реклама

Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который прославлял «Brexit». Юнкер подчеркнул, что пора встать с дивана и начать действовать.

Сегодня на Мальте завершился конгресс Европейской народной партии, на котором обсуждалось будущее Европы, политика в сфере безопасности и внешняя политика ЕС.

Еще по этой теме
Великобритании пообещали 5 млрд фунтов стерлингов после Brexit

Великобритании пообещали 5 млрд фунтов стерлингов после Brexit

Великобритания запустила процедуру Brexit

Великобритания запустила процедуру Brexit

Ryanair: полеты в Европу после Brexit могут быть приостановлены

Ryanair: полеты в Европу после Brexit могут быть приостановлены


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Диетологи советуют добавлять в еду арахис Wo&Men

Диетологи советуют добавлять в еду арахис

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+ Hi-Tech

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам Wo&Men

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад Hi-Tech

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание Showbiz

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 