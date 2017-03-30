Путин: отношения РФ и США находятся на нуле

У России и США есть точки соприкосновения для развития двусторонних отношений. Более того, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. При этом российский лидер признал, что в настоящее время отношения двух стран находятся практически на нуле.

Находясь в Архангельске на IV Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога», Путин пояснил, что готов к встрече с Трампом на полях «двадцатки», а также на территории Финляндии в случае, если такая встреча будет хорошо организована, передает агентство «Интерфакс».

По мнению Путина, не в интересах Москвы и Вашингтона доводить до абсурда российско-американские отношения, которые в настоящее время находятся практически на нуле.

При этом попытки определенных сил в США довести отношения между двумя странами до состояния карибского кризиса являются большой ошибкой,

подчеркнул Путин.

Реклама

Глава государства отметил, что у РФ и США, безусловно, есть точки соприкосновения. «Это борьба с международным терроризмом. И то, что президент Трамп ставит такую задачу, - это очень правильно, мы, безусловно, будем поддерживать эту работу», - заверил Путин.

В это же время он пояснил, что Россия еще давно предлагала американской стороне разработать и подписать межправительственное соглашение об обеспечении кибербезопасности, но Вашингтон отказался.

Путин назвал систему ПРО США на Аляске угрозой глобальной безопасности

Говоря непосредственно о теме арктического форума, Путин отметил, что развертывание системы противоракетной обороны США на Аляске является угрозой для глобальной безопасности.

«Если то, что мы делаем, имеет локальный характер, то, что делают США на Аляске, имеет глобальный характер, а там развивается система противоракетной обороны, и эта система, как известно, одна из очень серьезных проблем сегодняшнего мира в сфере безопасности. Это не просто оборонительная система, это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию», - объяснил российский президент.

По словам Путина, у России нет стремления к соперничеству с США в Арктике, в том числе в военной сфере. Отвечая на обвинения в адрес России со стороны США в размещении нового оружия в Арктике, он отметил, что данная инфраструктура строится на своей территории.

В четверг, 30 марта, выступая на пленарном заседании Арктического форума, Путин заявил о том, что Россия стремится к сотрудничеству со всеми странами Арктического региона. «Россия исходит из того, что в Арктическом регионе нет потенциала для конфликтов», - сказал он.

Глава российского государства отметил, что РФ, развивая военную инфраструктуру, стремится обеспечить безопасность судоходства в Арктике. «То, что мы делаем на островах, на побережье, - это носит локальный характер», - сказал Путин. Он призвал все страны региона сообща работать «над пресечением любого неправомерного хозяйственного использования минеральных ресурсов, биоресурсов Арктики», «бороться с контрабандой, любым видом пиратства», чтобы «предотвратить любое негативное развитие событий».