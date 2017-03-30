Движение Ходорковского готовит антипутинскую акцию «Надоел»

«Открытая Россия» опубликовала анонс всероссийской антипутинской акции «Надоел». Но о ней неизвестно почти ничего, кроме даты проведения: 29 апреля.

Движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» анонсировало акцию против Владимира Путина под девизом «Надоел». Акция должна пройти 29 апреля в Москве и других городах России.

«Нас сотни тысяч, и мы живем в самой прекрасной стране, но

нас задолбало: жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору,

ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться», - говорится на странице мероприятия в социальной сети Facebook. На данный момент свое участие в акции подтвердили чуть больше ста пользователей соцсети.

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Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Facebook и призвал распространить информацию.

Вопросы к акции

Между тем пока неизвестна ни форма мероприятий, ни то, в каких городах они будут проводиться, ни будет ли сделана попытка согласовать акцию с властями. «Заявки на митинг движение не подавало, и точный список городов, где будут проходить акции, пока не определен», - сообщил изданию РБК источник в «Открытой России».

Неизвестна и реакция оппозиционера Алексея Навального, организовавшего массовые протесты против коррупции 26 марта. Тогда на митинги по всей стране вышли тысячи человек.

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