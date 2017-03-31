Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

Суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает Reuters.

Еще по этой теме Импичмент в Южной Корее: известна дата проведения досрочных выборов президента 15 марта 2017 г.

Пак Кын Хе обвиняется в причастности к коррупционному скандалу. В связи с этим ей был объявлен импичмент.

Пак Кын Хе отстранили от должности 10 марта по решению конституционного суда страны.

Реклама

Как уже сообщал наш портал, политический скандал в стране разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за утечку к своей близкой подруге Цой Сун Силь (в другой вариант имени подруги - Чхве Сун Силь) десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Кроме этого, не исключалось, что Цой Сун Силь присвоила часть средств из собранных с бизнес-корпораций $70 млн на покупку недвижимости за рубежом и для оплаты обучения своей дочери в одном из наиболее престижных вузов страны.

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. Ее называют дочерью Цой Тхэ Мина, наставника Пак Кын Хе, и бывшей женой экс-секретаря президента Сон Ее Хве. Суд уже выдал ордер на арест 60-летней женщины.

Сун Силь — дочь Чхве Тхэ Мина, возглавлявшего в Южной Корее шаманский культ. Пак подружилась с семьей Чхве после того, как в 1974 году была убита ее мать. С конца октября президента обвиняют в том, что она окружила себя сектантами и гадалками, которые имели доступ к секретным правительственным документам и оказывали влияние на политический курс страны. Так, как отмечает Lenta.ru, при Пак Кын Хе было принято решение о закрытии Кэсонской промышленной зоны и полном прекращении экономического сотрудничества с КНДР.

Еще по этой теме