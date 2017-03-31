Итальянская полиция предотвратила теракт в Венеции

В Венеции задержаны четыре предполагаемых террориста. Они, судя по всему, собирались устроить взрыв под знаменитым мостом Риальто через Гранд-канал.

Полиция Италии сообщила о разгроме террористической ячейки, которая, судя по всему, намеревалась устроить взрыв под всемирно знаменитым мостом Риальто через Гранд-канал в Венеции. Полицейский спецназ задержал четырех лиц - трех мужчин из Косово и несовершеннолетнего, сообщил прокурор Адельки д'Ипполито на пресс-конференции в четверг, 30 марта.

Прокурор представил журналистам данные перехвата недавних телефонных переговоров между подозреваемыми, которые попали в поле зрения полиции из-за «религиохзной радикализации».

Один из них говорит, что необходимо заложить бомбу под мостом Риальто, чтобы быстро попасть в рай. Его сообщник отвечает: «Да, мы бросим бомбу и потом - бум, бум!»

Реклама

Д'Ипполито сообщил, что задержанные также интересовались изготовлением взрывчатых веществ, однако не успели раздобыть нужные материалы. Они смотрели пропагандистские видео джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) и выражали приверженность этой группировке. Некоторые из задержанных выражали готовность отправиться на войну в Сирии.

Члены группировки восторженно прокомментировали двойной теракт в центре Лондона на минувшей неделе. После этого полиция решила задержать их. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити поблагодарил полицию за «успех в деле предотвращения терроризма».