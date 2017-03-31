Итальянская полиция предотвратила теракт в Венеции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


В Венеции задержаны четыре предполагаемых террориста. Они, судя по всему, собирались устроить взрыв под знаменитым мостом Риальто через Гранд-канал.

Полиция Италии сообщила о разгроме террористической ячейки, которая, судя по всему, намеревалась устроить взрыв под всемирно знаменитым мостом Риальто через Гранд-канал в Венеции. Полицейский спецназ задержал четырех лиц - трех мужчин из Косово и несовершеннолетнего, сообщил прокурор Адельки д'Ипполито на пресс-конференции в четверг, 30 марта.

Прокурор представил журналистам данные перехвата недавних телефонных переговоров между подозреваемыми, которые попали в поле зрения полиции из-за «религиохзной радикализации».

Один из них говорит, что необходимо заложить бомбу под мостом Риальто, чтобы быстро попасть в рай. Его сообщник отвечает: «Да, мы бросим бомбу и потом - бум, бум!»

Реклама

Д'Ипполито сообщил, что задержанные также интересовались изготовлением взрывчатых веществ, однако не успели раздобыть нужные материалы. Они смотрели пропагандистские видео джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) и выражали приверженность этой группировке. Некоторые из задержанных выражали готовность отправиться на войну в Сирии.

Члены группировки восторженно прокомментировали двойной теракт в центре Лондона на минувшей неделе. После этого полиция решила задержать их. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити поблагодарил полицию за «успех в деле предотвращения терроризма».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1300 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's Wo&Men

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук Showbiz

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам Wo&Men

Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло слухам

Ученые нашли след самого большого живого существа Hi-Tech

Ученые нашли след самого большого живого существа

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
CLIENT SERVICE SPECIALIST
CLIENT SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 