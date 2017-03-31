В РФ обсуждают грустного после митингов Медведева

Премьер России пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста, пишут российские СМИ.

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Российские СМИ обратили внимание на погрустневший вид премьер-министра страны Дмитрия Медведева, после прошедших 26 марта в сотнях городах России антикоррупционных митингов Он нам не Димон.

Поводом для протестов стало отсутствие реакции с властей на результаты расследования о коррупционных схемах Дмитрия Медведева.

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«Медведев пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста. За неимением официальных комментариев премьера оставалось следить за его передвижениями и эмоциями до и после митингов», - пишет Газета.ру.



















































































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Отметим, что сегодня впервые прокомментировал протесты в России Владимир Путин. По словам российского президента, митинги - это «инструмент арабской весны», который привел в Украине к «госперевороту и хаоса».

Он также заявил, что российские власти последовательно боряться с коррупцией и ее уровень снизился.

Протестные акции в многих городах закончились массовыми задержаниями. К примеру в центре Москве задержали 800 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального.

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