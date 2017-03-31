В РФ обсуждают грустного после митингов Медведева

Премьер России пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста, пишут российские СМИ.
- Суд арестовал Навального за организацию акции протеста на 324 евро 27 марта 2017 г.
Российские СМИ обратили внимание на погрустневший вид премьер-министра страны Дмитрия Медведева, после прошедших 26 марта в сотнях городах России антикоррупционных митингов Он нам не Димон.
Поводом для протестов стало отсутствие реакции с властей на результаты расследования о коррупционных схемах Дмитрия Медведева.
«Медведев пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста. За неимением официальных комментариев премьера оставалось следить за его передвижениями и эмоциями до и после митингов», - пишет Газета.ру.
Отметим, что сегодня впервые прокомментировал протесты в России Владимир Путин. По словам российского президента, митинги - это «инструмент арабской весны», который привел в Украине к «госперевороту и хаоса».
Он также заявил, что российские власти последовательно боряться с коррупцией и ее уровень снизился.
Протестные акции в многих городах закончились массовыми задержаниями. К примеру в центре Москве задержали 800 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального.Еще по этой теме