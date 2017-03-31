Трамп потребовал от премьера Дании повысить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьера Дании Ларса Локке Расмуссена повысить расходы на оборону на 2%. Последний подчеркнул свое намерение продвигать значительный рост оборонных расходов в предстоящие годы, передает РИА Новости.

Трамп неоднократно заявлял, что будет требовать от союзников по НАТО выплачивать «честную долю» на деятельность альянса, которая на 70% обеспечивается финансированием Соединенных Штатов.

Президент США и премьер-министр Дании договорились использовать и двусторонние связи и отношения с союзниками и партнерами, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря и Арктике. Также обсуждалась борьба с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической группировкой).