Трамп потребовал от премьера Дании повысить расходы на оборону

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: SAUL LOEB / AFP

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьера Дании Ларса Локке Расмуссена повысить расходы на оборону на 2%. Последний подчеркнул свое намерение продвигать значительный рост оборонных расходов в предстоящие годы, передает РИА Новости.

Трамп неоднократно заявлял, что будет требовать от союзников по НАТО выплачивать «честную долю» на деятельность альянса, которая на 70% обеспечивается финансированием Соединенных Штатов.

Президент США и премьер-министр Дании договорились использовать и двусторонние связи и отношения с союзниками и партнерами, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря и Арктике. Также обсуждалась борьба с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической группировкой).

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