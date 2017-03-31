Пентагон прокомментировал учения с «русскими» статистами

Военные учения на Адажском полигоне
 

Военные учения на Адажском полигоне. Фото: Evija Trifanova / LETA

Участники учений, говорящие на разных языках, обеспечивает «комплексность сценариев».

Учения американских военных в Германии с участием русскоговорящих статистов не являются подготовкой к каким-либо конкретным действиям. Об этом заявил официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли, передает РИА Новости.

«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», – сказал он.

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Брэдли отметил, что «эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».

По его словам, «наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев».

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