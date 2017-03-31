США и Дания будут сообща обеспечивать безопасность на Балтике и в Арктике

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен условились продолжать вместе с союзниками и партнерами действовать в целях обеспечения безопасности на Балтике и в Арктике. Об этом сообщила по итогам состоявшихся в Вашингтоне в четверг, 30 марта, переговоров лидеров двух государств пресс-служба Белого дома.

В анонсе Белого дома, сделанном за неделю до визита, говорилось, что президент Дональд Трамп «с нетерпением» ожидает встречи с премьер-министром Ларсом Лекке Расмуссеном. Сообщалось, что в ходе встречи президент и премьер-министр обсудят «крепкие двусторонние отношения и пути достижения общих приоритетов», включая углубление экономических связей, борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* и укрепление отношений в области обороны и безопасности как на двусторонней основе, так и по линии НАТО.

«Президент и премьер-министр согласились продолжать использовать как рычаг влияния наши двусторонние связи и отношения с союзниками и партнерами,

чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря и в Арктике»,

- говорится в сообщении Белого дома, сделанном после переговоров Трампа и Расмуссена в Вашингтоне.

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На встрече президент и премьер выразили общее желание видеть НАТО готовой к «отражению угроз XXI века», передает ТАСС. Трамп, который ранее обвинял союзников США по НАТО, что они не выполняют своих финансовых обязательств по отношению к альянсу, призвал Расмуссена добиваться того, чтобы Дания начала тратить на оборону по меньшей мере 2% ВВП, о чем ранее условились члены Североатлантического альянса. Премьер подтвердил «намерение добиваться существенного увеличения расходов на военные нужды в предстоящие годы», говорится в сообщении Белого дома.

Примечательно, что всего около двух недель назад премьер-министр заявил,

что правительство Дании «при текущем уровне потребления» не сможет увеличить оборонные расходы страны до 2% от ВВП к 2024 году.

На переговорах Трампа и Расмуссена также обсуждалась ситуация в Афганистане, где датские солдаты находятся с 2001 года. Как и указывалось в анонсе, стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активной борьбы против ИГИЛ*. Как напомнили в Белом доме, Дания одной из первых стран международной коалиции против «Исламского государства»*, возглавляемой США, предоставила свои самолеты, спецназ и инструкторов.

Как отмечало датское издание BT в преддверии переговоров в Вашингтоне, заявления Трампа о намерении пересмотреть международные соглашения по климату, подход к НАТО и отношения с Россией и ЕС вызывают определенную нервозность в Дании и других европейских странах. По этой причине на визит Расмуссена возлагались большие надежды.

В Копенгагене ждали, что американский лидер подтвердит приверженность общим направлениям сотрудничества США с ЕС.

И Трамп ожидания оправдал в полной мере. В частности, по данным UPI, он констатировал, что у Дании и США «действительно хорошие отношения», вместе страны работают по многим направлениям.

Еще одним важным стратегическим интересом Дании является освоение Арктики. Как отмечает издание CPHPost, очевидно, что Дания будет играть важную роль в развитии политического процесса в Арктике, где решающими станут отношения с Россией. При этом арктический вопрос до сих пор явно не стоял на повестке дня президента Трампа, однако его значимость постепенно возрастает.

Пресса обсуждает проблему освоения Арктики на фоне открывшегося 29 марта в Архангельске IV Международного арктического форума «Арктика - территория диалога». Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к сотрудничеству со всеми странами Арктического региона и исходит из того, что в Арктике «нет потенциала для конфликтов».

Однако на Западе таким высказываниям со стороны России не особенно доверяют. В первый день форума звучали заявления, в которых выражалась тревога в связи с усилением военного контингента РФ в Арктике. В частности, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, выступая на открытии форума, сообщил, что его страна также увеличила свое присутствие в Арктике «для того, чтобы решать целый ряд гражданских задач, то есть проведение спасательных операций и операций по защите окружающей среды». Очевидно, что Дания готова к борьбе за ресурсы Арктики, но ей нужно было заручиться поддержкой такого серьезного союзника, как США.

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